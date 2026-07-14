Житель Башкирии лишился джипа за пьяную езду

Житель Верхних Татышлов второй раз попался пьяным за рулём на глаза автоинспекторам. За вторичное нарушение суд наказывает очень строго, отметили в республиканской прокуратуре. 53-летний водитель лишился своего кроссовера «Мицубиси Аутлендер» — машина конфискована в доход государства. А кроме того, суд назначил ему 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом полтора года.

Ранее сообщали: уфимская пенсионерка продала свой новенький внедорожник и отдала деньги мошенникам.