В Уфе мошенники вынудили пенсионерку продать внедорожник

По данным пресс-службы МВД по РБ, всё началось со звонка от лжесотрудников управляющей компании под предлогом замены домофона. Злоумышленники убедили женщину назвать код из смс, после чего получили доступ к её личным данным. Затем с потерпевшей связался «специалист» Росфинмониторинга, сообщив о взломе личного кабинета на Госуслугах и оформлении кредита на иностранца.
К схеме подключился якобы сотрудник ФСБ. Под угрозой возбуждения уголовного дела за спонсирование терроризма он приказал женщине срочно обналичить все средства и продать автомобиль для перевода денег на так называемый «безопасный счёт».
Потерпевшая в спешке реализовала почти новый импортный внедорожник за 1,7 млн рублей, сняла со счетов личные накопления свыше 3 млн рублей и через банкоматы перечислила всю сумму злоумышленникам. Осознание того, что она стала жертвой обмана, пришло только тогда, когда преступники перестали выходить на связь.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее уфимка потеряла 1,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете.
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