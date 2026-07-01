Уфимка потеряла 1,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете

36-летняя жительница Кировского района Уфы лишилась более 1,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете, который предложил ей заработать на инвестициях.

В процессе разговора незнакомец рекомендовал 36-летней уфимке обратиться к его «знакомому», разбирающемуся в инвестициях. В свою очередь «специалист по инвестициям» убедил женщину установить мобильное приложение «Bybit Alpha», через которое она открыла брокерский счёт и пополнила его на сумму свыше 30 тысяч рублей. Вскоре ей предложили пополнить счет, чтобы увеличить доход.

Так как собственных накоплений у уфимки не было, она оформила кредит почти на 600 тысяч рублей. Деньги перевела по номеру телефона, полученному от собеседника, а потом увидела, что ее брокерский счет пополнился.

Между тем неизвестный мужчина продолжал настаивать на дополнительных вложениях. Женщина внесла еще деньги, однако сумма на счету не изменилась. На следующий день ей позвонил другой «специалист», представившийся сотрудником брокерской компании. Он сообщил о блокировке ее счета. Для снятия блокировки требовались новые вложения.

Тогда 36-летняя женщина попросила в долг у своей матери. Так, с банковской карты пожилой женщины на счета неизвестных были переведены еще почти полмиллиона рублей.

После этого уфимка решила вывести с кошелька свои сбережения, но не смогла этого сделать, так как для вывода требовалось перевести на счет еще одну крупную сумму. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщил Башинформ, в России приняли новые меры борьбы с телефонными звонками мошенников.