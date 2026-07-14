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05:55 (UTC+5), 14 Июля 2026

В Башкирии стало известно о самочувствии выжившей в ДТП девочки

Ребенок в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, девочка, выжившая в смертельном ДТП в Баймакском районе, была доставлена в местную больницу.

«Состояние крайне тяжёлое. Помощь ей также оказывают врачи РДКБ. В больницу прибыли врач-реаниматолог, врач-нейрохирург и врач-травматолог», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП с четырьмя погибшими произошло в Баймакском районе на 126-м км дороги Магнитогорск — Ира. По предварительным данным, около 23 часов 13 июля 25-летний водитель «Лады Весты» ехал в сторону Сибая и допустил столкновение с встречной «Ладой Ларгус». Погибли оба водителя, пассажирка «Ларгуса» 34 лет (супруга одного из водителей) и ребенок-младшеклассник. Малеькая девочка с различными травмами была госпитализирована.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося.

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