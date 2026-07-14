В Башкирии стало известно о самочувствии выжившей в ДТП девочки

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, девочка, выжившая в смертельном ДТП в Баймакском районе, была доставлена в местную больницу.

«Состояние крайне тяжёлое. Помощь ей также оказывают врачи РДКБ. В больницу прибыли врач-реаниматолог, врач-нейрохирург и врач-травматолог», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП с четырьмя погибшими произошло в Баймакском районе на 126-м км дороги Магнитогорск — Ира. По предварительным данным, около 23 часов 13 июля 25-летний водитель «Лады Весты» ехал в сторону Сибая и допустил столкновение с встречной «Ладой Ларгус». Погибли оба водителя, пассажирка «Ларгуса» 34 лет (супруга одного из водителей) и ребенок-младшеклассник. Малеькая девочка с различными травмами была госпитализирована.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося.