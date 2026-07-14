В Башкирии в ДТП погибли трое взрослых и ребёнок

ДТП с четырьмя погибшими произошло в Баймакском районе на 126-м км дороги Магнитогорск — Ира, сообщили в ГАИ Башкирии.

По предварительным данным, около 23 часов 13 июля 25-летний водитель «Лады Весты» ехал в сторону Сибая и допустил столкновение с встречной «Ладой Ларгус».

Погибли оба водителя, пассажирка «Ларгуса» 34 лет и ребенок-младшеклассник. Пятилетняя девочка с различными травмами госпитализирована.