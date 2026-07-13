В Уфе малыш угодил под колеса «Шкоды Фабии»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, вечером 11 июля напротив дома №77/1А по ул. Рихарда Зорге водитель, 1967 года рождения, за рулем «Шкоды Фабии» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте, около пешеходного перехода.

Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе молодая питбайкерша устроила ДТП на парковке гипермаркета.