В Уфе молодая питбайкерша устроила ДТП на парковке гипермаркета

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, вечером 10 июля напротив дома № 70 по улице Бельской несовершеннолетняя девушка-водитель на питбайке ехала по территории парковки гипермаркета «Лента». Здесь она допустила столкновение с движущейся справа налево по ходу движения машиной «Омода С5», под управлением 43 -летней женщины.

В ДТП несовершеннолетнюю с травмами доставили в медучреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе мотоциклист на скорости врезался в автомобиль и погиб.