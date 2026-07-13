В Уфе молодая питбайкерша устроила ДТП на парковке гипермаркета

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, вечером 10 июля напротив дома № 70 по улице Бельской несовершеннолетняя девушка-водитель на питбайке ехала по территории парковки гипермаркета «Лента». Здесь она допустила столкновение с движущейся справа налево по ходу движения машиной «Омода С5», под управлением 43 -летней женщины.
В ДТП несовершеннолетнюю с травмами доставили в медучреждение.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.
Ранее в Уфе мотоциклист на скорости врезался в автомобиль и погиб.
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