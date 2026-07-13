В Башкирии парень заплатил штраф за граффити с рекламой наркотиков

В полицию Белорецкого района поступило сообщение о том, что на фасадах зданий города появилось граффити, содержащее рекламу наркотических средств.

Стражи порядка установили личность подозреваемого — им оказался уроженец Белорецка. Молодой человек использовал трафарет и краску для создания своих изображений, что вызвало общественное беспокойство и возмущение среди жителей района. Такие действия не только нарушают закон, но и могут негативно повлиять на молодежь, подталкивая их к потреблению наркотических веществ.

В соответствии с действующим законодательством, данный гражданин был привлечён к административной ответственности. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 4000 рублей.

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