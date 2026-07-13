В Башкирии кошка застряла в оконном проёме

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером прохожие заметили на третьем этаже одного из домов кошку, которая застряла в окне, открытом на вертикальное проветривание. Животное отчаянно мяукало. Очевидцы не смогли пройти мимо и сразу же позвонили в экстренные службы.
Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения аккуратно освободили животное из «плена».
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи.
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