В Башкирии кошка застряла в оконном проёме

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, накануне вечером прохожие заметили на третьем этаже одного из домов кошку, которая застряла в окне, открытом на вертикальное проветривание. Животное отчаянно мяукало. Очевидцы не смогли пройти мимо и сразу же позвонили в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения аккуратно освободили животное из «плена».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи.