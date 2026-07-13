Уфимец избил сотрудника киоска металлическими щипцами

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре 2025 года нетрезвый 33-летний мужчина, находясь в помещении киоска общественного питания по улице Менделеева в Уфе, зашел в зону готовки, взял металлические щипцы и нанес сотруднику многочисленные удары по голове и телу.
Потерпевший получил телесные повреждения, его здоровью был причинен легкий вред.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными и направила уголовное дело в Кировский районный суд для рассмотрения.
Ранее в Уфе произошла драка со стрельбой.
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