В Уфе произошла драка со стрельбой

Полицейские приступили к расследованию дела о драке, произошедшей в выходные на базе отдыха, где проходил корпоратив, рассказали в УМВД по Уфе. Подвыпивший участник мероприятия стал приставать к коллеге, за неё «вступился» другой сотрудник, в итоге произошёл конфликт. Второй участник событий несколько раз выстрелил из аэрозольного пистолета и сбежал. А первый получил ожоги, ему пришлось обращаться за медицинской помощью. Установив происхождение травм, медики обязаны были проинформировать полицию. При задержании второй участник свою вину признал, аэрозольный пистолет и патроны к нему отдал, но проходить медосвидетельствование отказался.

Выяснилось, что 42-летний мужчина имеет судимость за незаконный оборот наркотиков, а теперь стал фигурантом дела о хулиганстве.