В Башкирии за сутки обнаружили на дорогах 49 нетрезвых водителей

Дорожная полиция пресекла более 1,3 тыс. нарушений, подвели итоги минувших суток в ГАИ Башкирии. Из них 49 — это вождение в нетрезвом виде, а ещё 8 водителей сели за руль будучи лишёнными прав.
«Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите о данном факте по телефону доверия 8-347-272-32-92 или в чат-бот GIBDDRB_02bot. Возможно, именно ваш звонок спасет жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — обратились к гражданам в Госавтоинспекции.
Сегодня автоинспекторы проводят сплошные проверки на участках с традиционно плотным трафиком.
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