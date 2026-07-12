ГАИ Башкирии объявила о сплошных проверках на дорогах

Сегодня, 12 июля, дорожно-патрульные службы проводят сплошные проверки на оренбургской и белорецкой трассах, на М-5 и на дороге Уфа-Янаул. Об этом сообщил руководитель ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Места проверок:
— 1343 и 1495 км М5 «Урал»,
— 103 км Уфа—Янаул,
— 113 и 218 км Р-240,
— 204 км Уфа—Белорецк
— 6 и 101 км Р-240 (подъезд к М-12).
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