ГАИ Башкирии объявила о сплошных проверках на дорогах

Сегодня, 12 июля, дорожно-патрульные службы проводят сплошные проверки на оренбургской и белорецкой трассах, на М-5 и на дороге Уфа-Янаул. Об этом сообщил руководитель ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Места проверок:

— 1343 и 1495 км М5 «Урал»,

— 103 км Уфа—Янаул,

— 113 и 218 км Р-240,

— 204 км Уфа—Белорецк

— 6 и 101 км Р-240 (подъезд к М-12).