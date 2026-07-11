В Башкирии спасатели нашли трёхлетнюю девочку, потерявшуюся у воды

В жаркий выходной день на озере Шагайка Мелеузовского района инспектор МЧС проводила беседы с отдыхающими о безопасности на воде. Вдруг к ней подбежала взволнованная женщина и сказала, что около 20 минут назад потеряла свою трёхлетнюю дочку.
Мама отдыхала на берегу вместе с ребёнком и сестрой. Девочка пропала из виду, и женщина сразу обратилась к спасателю, которого увидела на пляже.
Сотрудница МЧС связалась с арендатором пляжа, попросила помочь в поисках охрану и персонал базы, а сама пошла вдоль берега. Она расспрашивала отдыхающих, описывала приметы малышки и просила, если кто-то её увидит, отвести к кафе.
Несколько человек подтвердили, что видели маленькую девочку, которая шла в определённую сторону.
Вскоре инспектор нашла ребёнка у контрольно-пропускного пункта — малышка была рядом с сотрудниками базы. Оказалось, она ушла далеко от места отдыха, устала и испугалась, но, к счастью, не пострадала.
В МЧС напоминают: эта история закончилась хорошо, но она показывает, как важно не оставлять детей у воды без присмотра — даже на пару минут.
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