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15:29 (UTC+5), 11 Июля 2026

В Башкирии спасатели нашли трёхлетнюю девочку, потерявшуюся у воды

В МЧС напоминают: нельзя оставлять детей у воды без присмотра — даже на пару минут.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
Анастасия Другова
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В жаркий выходной день на озере Шагайка Мелеузовского района инспектор МЧС проводила беседы с отдыхающими о безопасности на воде. Вдруг к ней подбежала взволнованная женщина и сказала, что около 20 минут назад потеряла свою трёхлетнюю дочку.

Мама отдыхала на берегу вместе с ребёнком и сестрой. Девочка пропала из виду, и женщина сразу обратилась к спасателю, которого увидела на пляже.

Сотрудница МЧС связалась с арендатором пляжа, попросила помочь в поисках охрану и персонал базы, а сама пошла вдоль берега. Она расспрашивала отдыхающих, описывала приметы малышки и просила, если кто-то её увидит, отвести к кафе.

Несколько человек подтвердили, что видели маленькую девочку, которая шла в определённую сторону.

Вскоре инспектор нашла ребёнка у контрольно-пропускного пункта — малышка была рядом с сотрудниками базы. Оказалось, она ушла далеко от места отдыха, устала и испугалась, но, к счастью, не пострадала.

В МЧС напоминают: эта история закончилась хорошо, но она показывает, как важно не оставлять детей у воды без присмотра — даже на пару минут.

Ранее в Уфе спасатели вытащили тонущую девушку на Князевской переправе.

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