В Башкирии непотушенная сигарета стала причиной пожара

В Нефтекамске непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоквартирном доме на проспекте Комсомольский.

Информация о пожаре поступила накануне вечером. Пламя охватило домашнее имущество на площади 28 квадратных метров в двухкомнатной квартире.

Огнеборцы спасли 11 человек, включая 4 детей. Еще 10 жильцов покинули горящее здание самостоятельно до приезда пожарных.

Огонь потушили, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС Башкирии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что молния стала причиной дождя в частных домах.