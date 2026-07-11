В Башкирии непотушенная сигарета стала причиной пожара

В Нефтекамске непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоквартирном доме на проспекте Комсомольский.
Информация о пожаре поступила накануне вечером. Пламя охватило домашнее имущество на площади 28 квадратных метров в двухкомнатной квартире.
Огнеборцы спасли 11 человек, включая 4 детей. Еще 10 жильцов покинули горящее здание самостоятельно до приезда пожарных.
Огонь потушили, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС Башкирии.
Ранее «Башинформ» писал о том, что молния стала причиной дождя в частных домах.
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