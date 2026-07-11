Ночью в озере Башкирии утонул мужчина

На озере Калкан в Учалинском районе ночью утонул мужчина. Его тело обнаружили в трех метрах от берега, сообщает глава администрации Руслан Гилязетдинов. Известно, что 42-летний мужчина был жителем города Магнитогорска. В Башкирию он приехал отдохнуть.

Ранее «Башинформ» писал от том, что за неделю в республике утонули девять человек, в том числе один ребенок.