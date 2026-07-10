За неделю в Башкирии утонули девять человек

За прошедшую неделю, по оперативным данным Госкомитета РБ по ЧС, на водных объектах республики погибло 9 человек. К сожалению, среди погибших есть один ребёнок. При пожарах за прошедшую неделю гибели людей не допущено.
Об этом председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов заявил на традиционном совещании с представителями муниципалитетов. В центре внимания были две ключевые темы: безопасность на водных объектах и профилактика гибели людей при пожарах.
Работа по предотвращению таких случаев не прекращается. В муниципалитетах продолжаются профилактические рейды, открываются новые пляжи и места отдыха у воды. На сегодняшний день в республике оборудовано 424 места безопасного отдыха у воды, из них 200 аттестованные пляжи.
Жителей и гостей республики призвали выбирать для отдыха только официально оборудованные места у воды. В ведомстве напомнили, что категорически недопустимо купание в состоянии алкогольного опьянения и нахождение детей у водоёмов без контроля взрослых. Кроме того, напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и установки в жилье автономных пожарных извещателей, которые при задымлении своевременно оповестят об опасности.
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