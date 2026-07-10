Житель Башкирии лишился 1,2 млн рублей из-за «мифической» машины

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, одним из пострадавших стал 44-летний местный житель, лишившийся 1,2 млн рублей. Мужчина пояснил, что просматривал в интернете предложения по доставке автомобилей из-за рубежа. В одном из мессенджеров он нашёл страницу группы, где по фотографиям выбрал подходящую иномарку. После отправки сообщения в группу ему ответил якобы менеджер, который продиктовал номер телефона для связи.
Во время телефонного разговора лжепредставитель обсудил условия поставки автомобиля стоимостью 1 340 000 рублей, после чего выслал электронный договор на подбор и доставку. Доверившись «специалисту», потерпевший перевёл сначала 510 тысяч, а затем ещё 750 тысяч рублей на неустановленный банковский счёт.
Позже злоумышленники попытались похитить ещё 1 250 000 рублей, потребовав новый перевод. Только на этом этапе мужчина осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Уфе сотрудница банка спасла дедушку от потери миллиона рублей.
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