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11:20 (UTC+5), 10 Июля 2026

Житель Башкирии лишился 1,2 млн рублей из-за «мифической» машины

За сутки в Стерлитамаке зарегистрировано три случая мошенничества под предлогом приобретения автомобилей.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, одним из пострадавших стал 44-летний местный житель, лишившийся 1,2 млн рублей. Мужчина пояснил, что просматривал в интернете предложения по доставке автомобилей из-за рубежа. В одном из мессенджеров он нашёл страницу группы, где по фотографиям выбрал подходящую иномарку. После отправки сообщения в группу ему ответил якобы менеджер, который продиктовал номер телефона для связи.

Во время телефонного разговора лжепредставитель обсудил условия поставки автомобиля стоимостью 1 340 000 рублей, после чего выслал электронный договор на подбор и доставку. Доверившись «специалисту», потерпевший перевёл сначала 510 тысяч, а затем ещё 750 тысяч рублей на неустановленный банковский счёт.

Позже злоумышленники попытались похитить ещё 1 250 000 рублей, потребовав новый перевод. Только на этом этапе мужчина осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Уфе сотрудница банка спасла дедушку от потери миллиона рублей.

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