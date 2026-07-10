Водитель устроил ДТП в тоннеле Восточного выезда в Уфе

Как сообщает Транспортная дирекция РБ, на 1 км автодороги «Восточный выезд» в тоннеле в сторону Уфы по камерам видеонаблюдения было зафиксировано ДТП с участием одного автомобиля.

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на временные дорожные барьеры. Прибывший на место аварийный комиссар совместно с сотрудниками транспортной безопасности организовали беспрепятственный проезд другим участникам движения. Машина механических повреждений не получила, от оформления ДТП автолюбитель отказался.

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