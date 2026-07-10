В Уфе мотоциклист протаранил «Ладу Приору»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне ночью напротив дома № 74 по проспекту Октября 18-летний водитель за рулем мотоцикла «КТМ 690» допустил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении «Ладой Приорой» под управлением 22-летнего водителя.
В ДТП водитель мотоцикла с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.
Ранее водитель устроил ДТП в тоннеле Восточного выезда в Уфе.
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