Житель Башкирии уговорил девочку употребить наркотики

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале этого года компания друзей находилась в одной из квартир в Туймазах. На вечеринке обвиняемый, обладая сведениями, что одна из присутствующих является несовершеннолетней, предложил и уговорил ее попробовать запрещенное вещество. В результате девушка-подросток употребила синтетический наркотик.
Обвиняемый признал свою вину. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными и направила уголовное дело в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Ранее полицейские нашли у жителя Уфы 19 банок с наркотиками.
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