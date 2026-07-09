Житель Башкирии уговорил девочку употребить наркотики

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале этого года компания друзей находилась в одной из квартир в Туймазах. На вечеринке обвиняемый, обладая сведениями, что одна из присутствующих является несовершеннолетней, предложил и уговорил ее попробовать запрещенное вещество. В результате девушка-подросток употребила синтетический наркотик.

Обвиняемый признал свою вину. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными и направила уголовное дело в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейские нашли у жителя Уфы 19 банок с наркотиками.