Полицейские нашли у жителя Уфы 19 банок с наркотиками

По данным пресс-службы МВД по РБ, мужчина был задержан после совершения сбыта наркотического средства. Выяснилось, что фигурант самостоятельно выращивал запрещённые растения в частном доме на территории Нуримановского района. Собрав урожай, он планировал его реализовать. Для хранения и перевозки наркосодержащей массы мужчина использовал трёхлитровые стеклянные банки, которые помещал в багажник личного автомобиля.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили 19 трёхлитровых банок. Внутри каждой находились свёртки с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством каннабисной группы. Общая масса изъятого составила около 2 кг. В отношении задержанного следователи возбудили уголовные дела по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

На время следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

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