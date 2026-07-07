Полицейские нашли у жителя Уфы 19 банок с наркотиками

По данным пресс-службы МВД по РБ, мужчина был задержан после совершения сбыта наркотического средства. Выяснилось, что фигурант самостоятельно выращивал запрещённые растения в частном доме на территории Нуримановского района. Собрав урожай, он планировал его реализовать. Для хранения и перевозки наркосодержащей массы мужчина использовал трёхлитровые стеклянные банки, которые помещал в багажник личного автомобиля.
При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили 19 трёхлитровых банок. Внутри каждой находились свёртки с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством каннабисной группы. Общая масса изъятого составила около 2 кг. В отношении задержанного следователи возбудили уголовные дела по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
На время следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Уфе сотрудники ГАИ нашли водителя, перевозившего людей на капоте.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.