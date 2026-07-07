Вторник, 7 Июля 2026
|
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:48 (UTC+5), 07 Июля 2026

Полицейские нашли у жителя Уфы 19 банок с наркотиками

Они изъяли около 2 кг марихуаны у 36‑летнего горожанина.

Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Прослушать статью:

По данным пресс-службы МВД по РБ, мужчина был задержан после совершения сбыта наркотического средства. Выяснилось, что фигурант самостоятельно выращивал запрещённые растения в частном доме на территории Нуримановского района. Собрав урожай, он планировал его реализовать. Для хранения и перевозки наркосодержащей массы мужчина использовал трёхлитровые стеклянные банки, которые помещал в багажник личного автомобиля.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили 19 трёхлитровых банок. Внутри каждой находились свёртки с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством каннабисной группы. Общая масса изъятого составила около 2 кг. В отношении задержанного следователи возбудили уголовные дела по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

На время следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Уфе сотрудники ГАИ нашли водителя, перевозившего людей на капоте.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru