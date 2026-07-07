В Уфе сотрудники ГАИ нашли водителя, перевозившего людей на капоте

Сотрудники ГАИ в соцсетях выявили информацию о том, что водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», перевозит людей на капоте, грубо нарушая ПДД, а также подвергая жизни людей опасности. В течение суток личности правонарушителей были установлены.

Оказалось, что за рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения. На нее составили административные материалы за управление транспортным средством без права управления и без действующего полиса ОСАГО, а также за перевозку пассажиров не пристегнутыми ремнями безопасности.

Кроме этого, сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Уфы установили, что у автомобиля имеется неисправность рулевого управления, за что также составлены административные материалы. Пассажиры также ответили перед законом за нарушение ПДД. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Ранее в Уфе столкнулись «Фольксваген» и «Ситроен».