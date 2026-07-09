Житель Башкирии попал в реанимацию после драки из-за девушки

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, несколько дней назад на одной из улиц города прохожие обнаружили лежащего без сознания 34-летнего мужчину. Пострадавший заявил приехавшим полицейским, что получил травмы при падении по собственной неосторожности, и отказался от судебно-медицинской экспертизы. Через несколько дней самочувствие мужчины резко ухудшилось, его госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой травмой головы.

После этого мать потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о нападении на ее сына. Стражи порядка задержали подозреваемого, который дал признательные показания. По предварительным данным, конфликт произошел в одном из развлекательных заведений Белебея: между мужчинами возникла ссора из-за знакомой девушки, которая переросла в драку.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

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