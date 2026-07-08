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11:07 (UTC+5), 08 Июля 2026

Уфимец с ножом из-за бутылки водки устроил дебош

В Салавате сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего ножом продавцу магазина.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне утром на пункт централизованной охраны поступил сигнал «тревога» из продуктового магазина на улице Калинина. На место выехали две группы задержания Росгвардии.

Продавец рассказала, что персонал готовил торговый зал к открытию, когда в закрытую стеклянную дверь из тамбура начал стучать мужчина. Информация о том, что нужно подождать 10 минут, его не устроила. Достав из кармана кухонный нож, он стал угрожать им продавцу и требовать немедленно продать ему бутылку водки. Женщина нажала «тревожную» кнопку.

Росгвардейцы оперативно задержали правонарушителя по указанным приметам в соседних дворах. 38-летний местный житель оказал сопротивление, поэтому к нему в соответствии с законодательством была применена физическая сила и наручники. После чего дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства. Нож у задержанного был изъят.

Ранее житель Башкирии едва не зарезал своего знакомого.

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