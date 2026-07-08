Житель Башкирии едва не зарезал своего знакомого

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле текущего года мужчина во дворе своего домовладения в селе Новоселка распивал спиртные напитки со знакомым. Во время посиделок между ними возник конфликт: хозяин дома схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в жизненно важные органы, а именно в область груди и правой руки. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Свой преступный умысел обвиняемый не смог довести до конца, поскольку его противоправные действия были пресечены находящимися рядом очевидцами происшествия, а также благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Мужчина не признал вину. Уголовное дело направлено в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии из-за ударов молний в частных домовладениях произошли пожары.