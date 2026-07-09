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05:51 (UTC+5), 09 Июля 2026

Восьмикратное превышение алкоголя! В Башкирии поймали пьяного мотоциклиста

В Благовещенском районе в рамках операции «Мототехника» сотрудники госавтоинспекции задержали нетрезвого мотоциклиста без прав.

Фото: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, экипаж ДПС во время патрулирования улиц Благовещенска заметил мотоцикл, движущийся с нарушением ПДД. При попытке его остановить, водитель попытался скрыться. После непродолжительной погони нарушителя удалось остановить. Мужчина не сдавался, попытался убежать, но не вышло.

В результате освидетельствования у 33-летнего гражданина установлено состояние опьянения — 1,312 мг/л выдыхаемого воздуха (восьмикратное превышение алкоголя!).

Кроме того, выяснилось, что мотоциклист не имеет права управления транспортными средствами. В отношении него составили административные материалы по статьям «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления» и «невыполнение законного требования сотрудника полиции, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства».

Мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

Ранее жительница Башкирии купила права за 50 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
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