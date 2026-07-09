В Нижегородской области погибла пассажирка мотоцикла

Как сообщает pravda-nn.ru, 22-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Motoland Voyage 200 не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение.

В результате аварии его 35-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Ранее в Башкирии в массовом ДТП на трассе погибла пожилая женщина.