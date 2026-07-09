В Башкирии двое парней избили вооруженного ножом дебошира

Ночью в отделение неотложной помощи доставили 31-летнего мужчину с телесными повреждениями. По предварительным данным МВД по РБ, накануне пьяный потерпевший агрессивно вел себя около дома на улице Парковой. Он громко матерился, из-за этого у него начался конфликт с двумя ранее незнакомыми парнями. Во время ссоры мужчина достал нож и нанес рану одному из них. Тогда парни избили его.

Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и доставили в отдел.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве.

Ранее житель Башкирии попал в реанимацию после драки из-за девушки.