В Башкирии двое парней избили вооруженного ножом дебошира

Ночью в отделение неотложной помощи доставили 31-летнего мужчину с телесными повреждениями. По предварительным данным МВД по РБ, накануне пьяный потерпевший агрессивно вел себя около дома на улице Парковой. Он громко матерился, из-за этого у него начался конфликт с двумя ранее незнакомыми парнями. Во время ссоры мужчина достал нож и нанес рану одному из них. Тогда парни избили его.
Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и доставили в отдел.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ведомстве.
Ранее житель Башкирии попал в реанимацию после драки из-за девушки.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.