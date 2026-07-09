Спасатели дважды за сутки боролись за жизни отдыхающих на Кашкадане в Уфе

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, за минувшие сутки на озере Кашкадан спасателям поисково-спасательного отряда дважды пришлось вступать в борьбу за человеческие жизни.

В первом случае помощь потребовалась 22-летнему мужчине. Предположительно, в алкогольном опьянении, он заплыл на глубину, потерял ориентацию, упал плашмя лицом вниз в воду и захлебнулся. Дежурные спасатели оперативно извлекли пострадавшего. На берегу были немедленно проведены реанимационные мероприятия, благодаря которым мужчина пришел в сознание. Его, еще не до конца очнувшегося, передали бригаде скорой медпомощи.

Через короткий промежуток времени аналогичный случай произошел со вторым молодым человеком. 20-летний парень заплыл на глубину, где его силы быстро иссякли, и он начал тонуть. Спасатели незамедлительно извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег в сознании, после чего передали медикам.

Ранее в Башкирии малолетний захлебнулся в пруду и утонул.