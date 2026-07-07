В Башкирии малолетний захлебнулся в пруду и утонул

По предварительным данным, утром 6 июля 2026 года малолетний мальчик, находившийся в гостях у родственников в селе Максимово, играл во дворе дома со своей старшей сестрой. Дети без присмотра взрослых направились к расположенному за домом пруду. Находясь у водоема, мальчик упал в воду и захлебнулся.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых экспертных исследований, опросили очевидцев и членов семьи погибшего. Причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, устанавливаются, сообщает пресс-служба следкома.

Родителей и законных представителей детей в ведомстве призвали строго соблюдать правила безопасности на водных объектах.