В Мордовии мужчина ответит за ложный донос на брата

Житель Ардатова в феврале поступил в больницу с травмами и заявил, что его избил 53-летний брат. Однако, как сообщили «Известия Мордовии» со ссылкой на региональное МВД, 57-летний мужчина оклеветал родственника.
Во время ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя, заявитель сам несколько раз упал и получил повреждения. Обидевшись, он решил написать донос на брата и обратился в медучреждение и полицию.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее жительница Башкирии ложно обвинила экс-супруга в серьезном преступлении.
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