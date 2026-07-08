В Мордовии мужчина ответит за ложный донос на брата

Житель Ардатова в феврале поступил в больницу с травмами и заявил, что его избил 53-летний брат. Однако, как сообщили «Известия Мордовии» со ссылкой на региональное МВД, 57-летний мужчина оклеветал родственника.

Во время ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя, заявитель сам несколько раз упал и получил повреждения. Обидевшись, он решил написать донос на брата и обратился в медучреждение и полицию.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее жительница Башкирии ложно обвинила экс-супруга в серьезном преступлении.