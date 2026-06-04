Жительница Башкирии ложно обвинила экс-супруга в серьезном преступлении

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в марте 2026 года женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о совершении ее бывшим супругом кражи золотых украшений с незаконным проникновением в жилище.
Но проверка показала, что она оговорила мужчину, испытывая к нему личную неприязнь, а драгоценности ранее передала ему сама.
Таким образом, она ввела в заблуждение следственные органы, сообщив не соответствующие действительности, заведомо ложные сведения. Обвиняемая признала вину. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Уфе осудили виновника массового ДТП с гибелью одного из водителей.
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