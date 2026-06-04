В Уфе осудили виновника массового ДТП с гибелью одного из водителей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, подсудимый за рулем «Фольксвагена» ехал по улице Менделеева к улице Лесотехникума. Здесь он допустил столкновение со стоявшим автомобилем «Лада Гранта», который от удара опрокинулся на крышу. После чего водитель «Фольксвагена» допустил столкновение с «Рено Дастер», который из-за удара в заднюю часть столкнулся с «Тойотой Короллой».

Водитель «Лады Гранты» от полученных травм скончался на месте аварии, его пассажир с телесными повреждениями был госпитализирован.

В судебном заседании подсудимый вину в совершённом преступлении не признал. Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 8 месяцев. С осуждённого в пользу потерпевших постановили взыскать компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу пока не вступил.