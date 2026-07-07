В Уфе суд заставил страховую компанию раскошелиться

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в апреле 2025 года произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Даф» и легкового автомобиля «Лэнд Ровер». По результатам административного расследования, виновником аварии признан водитель грузовика. После аварии истец обратился в свою страховую компанию с требованием о выплате страхового возмещения по договору добровольного страхования. Страховщик отказал в выплате, мотивировав отказ тем, что автомобиль «Лэнд Ровер» был передан истцом в аренду третьему лицу.

Суд признал отказ страховой компании в выплате страхового возмещения незаконным. Решением суда со страховой компании взыскали сумму страхового возмещения в размере 8 500 000 рублей, а с владельца грузового автомобиля взыскали убытки на 370 тысяч рублей.

Кроме того, суд возложил на истца обязанность в течение 10 дней со дня выплаты страхового возмещения передать автомобиль «Лэнд Ровер» страховой компании.



Решение в законную силу пока не вступило.

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