В Уфе нерадивая мать присвоила деньги дочери

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, заявитель воспитывает малолетнюю дочь, его супругу лишили родительских прав в октябре 2024 года. Несмотря на это, женщина оформила и получала ежемесячное пособие в размере 100% прожиточного минимума на воспитание ребенка. При этом девочка постоянно проживала с отцом, мать никакого участия в ее воспитании не принимала.
За январь–февраль 2025 года, а также с мая по апрель текущего года она незаконно получила свыше 200 тысяч рублей. Деньги женщина использовала по своему усмотрению.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». За ходом и результатами его расследования установлен контроль. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения.
Ранее в Башкирии машина с семьей застряла в грязи.
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