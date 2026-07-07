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07:29 (UTC+5), 07 Июля 2026

В Уфе нерадивая мать присвоила деньги дочери

Прокуратура Советского района по обращению местного жителя провела проверку о нарушении прав его дочери.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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По данным пресс-службы прокуратуры РБ, заявитель воспитывает малолетнюю дочь, его супругу лишили родительских прав в октябре 2024 года. Несмотря на это, женщина оформила и получала ежемесячное пособие в размере 100% прожиточного минимума на воспитание ребенка. При этом девочка постоянно проживала с отцом, мать никакого участия в ее воспитании не принимала.

За январь–февраль 2025 года, а также с мая по апрель текущего года она незаконно получила свыше 200 тысяч рублей. Деньги женщина использовала по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». За ходом и результатами его расследования установлен контроль. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения.

Ранее в Башкирии машина с семьей застряла в грязи.

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