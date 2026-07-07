В Челябинске загорелся пассажирский автобус из-за неисправного кондиционера

В салоне следовавшего из Старокамышинска автобуса маршрута № 483 произошло возгорание в системе климат-контроля. Инцидент случился в 30-градусную жару на улице Новороссийской.
Как сообщает 1obl.ru, в пути кондиционер выдал ошибку. Водитель отключил его и планировал доехать до конечной остановки для диагностики, однако по дороге оборудование замкнуло и салон наполнился дымом. Шофер оперативно высадил пассажиров и потушил возгорание до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Автобус эвакуирован на ремонт, специалисты приступили к диагностике. Машина восстанавливаема, ее вернут на линию после устранения неисправностей. В настоящее время маршрут обслуживает резервный автобус, расписание не нарушено.
Ранее в Уфе школьники помогли пожарным ликвидировать возгорание на крутом склоне.
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