В Уфе школьники помогли пожарным ликвидировать возгорание на крутом склоне

Мусор загорелся в Кировском районе Уфы на улице Набережной. Казалось бы, что это бытовой случай, однако огонь изз-за крутого склона было невозможно потушитьт, поскольку проложить привычную рукавную линию к очагу возгорания было физически невозможно.
Пожарные МЧС России оперативно перешли на тушение с помощью ранцевых огнетушителей, но запас воды в них расходуется стремительно, а ближайший водоисточник находился далеко.
И тут в дело вступили те, кого пожарные просят «не соваться под ноги». Очевидцами случившегося стали уфимские девятиклассники. Подростки предложили свою помощь и организовали настоящую спасательную эстафету по доставке воды. Несмотря на жару и сложный подъём, они неоднократно таскали воду к очагу тления, пока огонь не был полностью ликвидирован.
В главке МЧС России по РБ рассматривают вопрос о поощрении юных героев, проявивших мужество и гражданскую сознательность.
Спасатели в очередной раз обращаются к взрослым с просьбой не сжигать мусор и сухую траву на склонах и не бросать тлеющие окурки. Ветер и сложный рельеф мгновенно превращают обычную кучу мусора в неконтролируемую угрозу, которую подчас очень трудно остановить.
Ранее в Башкирии назвали районы с высоким риском лесных пожаров.
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