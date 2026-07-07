У жителя Уфы забрали электромобиль

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2026 года пьяный мужчина ехал за рулем электромобиля «Ниссан Лиф». По пути следования он столкнулся с дорожным ограждением на Затонском шоссе и был задержан сотрудниками ДПС.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев, а также конфисковал в доход государства дорогостоящий транспорт.

Ранее в Уфе сотрудники ГАИ нашли водителя, перевозившего людей на капоте.