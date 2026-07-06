Жительница Башкирии, защищая сына, пырнула ножом сожителя

В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 66-летнего местного жителя с ножевым ранением.

Стражи порядка выяснили, что к происшествию, возможно, причастна 57-летняя женщина, с которой проживал пострадавший. После застолья между сожителями возник конфликт. На момент происшествия в квартире находился 37-летний сын женщины, который тоже участвовал в споре. Защищая своего сына от оскорблений, сожительница схватила нож и ударила сожителя в живот. «Скорую» женщина вызвала сама.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее другая женщина размозжила молотком голову жителю Башкирии.