В Уфе полиция ищет мужчину, избившего охранника ТЦ

Нетрезвый мужчина избил охранника торгового центра в уфимском Нагаево. О случившемся стало известно из соцсетей от родственников пострадавшего. По словам племянницы охранника, дебошир вел себя неадекватно, приставал к подросткам. Когда ее родственник попросил его уйти, тот в ответ стал кричать и замахиваться на мужчину. У пострадавшего охранника, по словам племянницы, кровоизлияние в мозг, ушибы и гематомы.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ сообщили, что личность предполагаемого злоумышленника установлена.
«Происшествие зарегистрировано в отделе полиции № 6 Управления МВД России по Уфе. Личность нападавшего установлена, ведутся его поиски для привлечения его к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.
Ранее «Башинформ» информировал о том, как бригада скорой помощи «разрулила» массовую потасовку в центре Уфы.
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