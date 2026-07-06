В Уфе полиция ищет мужчину, избившего охранника ТЦ

Нетрезвый мужчина избил охранника торгового центра в уфимском Нагаево. О случившемся стало известно из соцсетей от родственников пострадавшего. По словам племянницы охранника, дебошир вел себя неадекватно, приставал к подросткам. Когда ее родственник попросил его уйти, тот в ответ стал кричать и замахиваться на мужчину. У пострадавшего охранника, по словам племянницы, кровоизлияние в мозг, ушибы и гематомы.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ сообщили, что личность предполагаемого злоумышленника установлена.

«Происшествие зарегистрировано в отделе полиции № 6 Управления МВД России по Уфе. Личность нападавшего установлена, ведутся его поиски для привлечения его к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, как бригада скорой помощи «разрулила» массовую потасовку в центре Уфы.