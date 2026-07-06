В Башкирии арестовали предполагаемого убийцу пенсионерки и ее дочери

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ, вечером 3 июля в деревне Вострецово Бураевского района в частном домовладении на улице Лесной обнаружили тела 77-летней хозяйки дома и ее 47-летней дочери. По предварительным данным, давность смерти составляла около двух суток. Первоначально, сведений о лице, причастном к совершенному преступлению, не имелось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц. Стражи порядка отработали круг общения потерпевших, провели подворовой обход, в ходе которого подозрение пало на 34-летнего односельчанина, который ранее помогал пожилой женщине по хозяйству. На его одежде была обнаружена кровь. Во время проверки алиби мужчины он сознался в содеянном.

По предварительной версии, 1 июля между пьяным мужчиной и женщинами произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений. Причиной послужило то, что хозяйка дома запретила ему распивать спиртные напитки в ее доме, а ее дочь в ходе ссоры оскорбляла мужчину. Мужчина нанес женщине несколько ударов доской по голове, а затем смертельные удары ножом в область шеи и головы. После этого обвиняемый ударил по голове металлическим зубилом пенсионерку, та скончалась на месте. Обвиняемый спрятал орудия убийства и скрылся.

«С учетом позиции прокуратуры Бураевского района суд избрал в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в двойном убийстве, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 сентября 2026 года», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее на участников драки в центре Уфы завели уголовное дело.















