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10:28 (UTC+5), 06 Июля 2026

От смс о доставке до потери 7,6 млн: как пенсионерка из Уфы лишилась денег

59-летняя уфимка стала жертвой крупной аферы.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

По данным пресс-службы МВД по РБ, женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении денег. Схема обмана началась с обычного смс о доставке. Вскоре в мессенджере ей пришло тревожное сообщение, что якобы из-за этого смс-сообщения ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и нужно срочно связаться с поддержкой по указанному номеру. Пенсионерка позвонила.

На том конце провода девушка представилась сотрудницей Роскомнадзора. Собеседница убедила женщину, что та стала мишенью мошенников: на нее якобы оформили доверенность, с помощью которой злоумышленники могут брать кредиты и снимать деньги со счетов. Для «безопасности» лжесотрудница попросила перейти в другой мессенджер, чтобы разговор не перехватили преступники. Затем с пенсионеркой связались «сотрудники ФСБ». Они заявили, что все наличные нужно срочно задекларировать: иначе при обыске средства изымут. Один из аферистов даже вышел с женщиной на видеосвязь, и они вместе пересчитали наличные, которые хранились у нее дома. Сумма превысила 7 млн рублей.

После этого жертву убедили передать деньги «сотруднику ведомства» — и она это сделала. Мошенники не остановились: они продолжали давить и уговаривали снять оставшиеся средства со счетов и тоже «задекларировать», отдав курьеру. При попытке снять деньги сотрудники банка вовремя заметили подозрительную активность и остановили пенсионерку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Башкирии бывшая заведующая детсадом ответила за махинации с премиями.

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