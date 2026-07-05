В Уфе мошенники обокрали пенсионерку под видом сотового оператора

Схема обмана была классической. Первого июля на телефон пенсионерки позвонил мужчина, который представился сотрудником компании сотовой связи. Под предлогом продления договора и улучшения качества услуг он убедил пожилую женщину перейти по ссылке из СМС-сообщения. Доверившись незнакомцу, она продиктовала данные своей банковской карты, а затем установила программу для удаленного доступа к своему смартфону.

Как только злоумышленник получил контроль над телефоном, он перевел все сбережения женщины на свои счета, после чего подчистил следы: удалил ссылку из переписки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности преступников.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: настоящие сотрудники банков, полиции и сотовых операторов никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и не устанавливайте программы удаленного доступа на телефон — это прямой путь к краже денег.

На водохранилище в Башкирии спасатели помогли мужчине, упавшему с сапа.