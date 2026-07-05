На водохранилище в Башкирии спасатели помогли мужчине, упавшему с сапа

Во время рейда на Павловском водохранилище сотрудники Госкомитета РБ по ЧС заметили 58-летнего мужчину, который упал с сапа и не мог самостоятельно выбраться из воды. Спасатели оперативно подплыли к пострадавшему и доставили его до берега. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Отдыхающих предупреждают: чтобы избежать подобных ситуаций, всегда надевайте спасательный жилет, крепите страховочный лиш к ноге или доске, не заплывайте далеко от берега в ветреную погоду. Если вы упали в воду и не можете забраться на сап — зовите на помощь и звоните 112.

Ранее в МЧС Башкирии напомнили о правилах безопасного похода в лес.