Воскресенье, 5 Июля 2026
|
Уфа
+27 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
18:58 (UTC+5), 04 Июля 2026

МЧС Башкирии напомнило о правилах безопасного похода в лес

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

В Башкирии наступает грибной сезон. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей республики серьёзно отнестись к собственной безопасности.

Ежегодно спасатели находят людей, отправившихся за тихой охотой без подготовки, число которых в регионе и стране переваливает за сотню, а то и за тысячу. Чтобы не пополнить эту статистику, достаточно соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил.

Итак, перед выходом в лес необходимо полностью зарядить мобильный телефон и захватить с собой пауэрбанк. Помните, что связь может стать единственной ниточкой к спасению.

Отметьте точку входа в навигаторе или сфотографируйте ориентиры, рекомендуют спасатели.

О своём маршруте и примерном времени возвращения обязательно предупредите семью или друзей.

В рюкзак положите литр воды, еду, зажигалку, фонарик и свисток. Они много не весят, не займут много места, но могут пригодиться в экстренной ситуации. Не следует задерживаться в лесу до темноты.

Если заблудились, то остановитесь, постарайтесь успокоиться. Не паникуйте. Не надо бежать наугад. Эти действия только усугубят положение.

Постарайтесь вспомнить, откуда вы пришли, и попытаться вернуться по своим следам.

Внимательно прислушайтесь, возможно, где-то рядом шумит дорога, стучат колёса поезда или доносится лай собак.

Наберите в телефоне номер 112. На него можно звонить без сим-карты и при нулевом балансе.

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора телефона, необходимо отключить интернет и все ненужные приложения, а звонки совершать только спасателям.

Подавайте о себе сигналы. Для этого можно и нужно свистеть в свисток, стучать палкой по деревьям, размахивайте яркой одеждой, чтобы привлечь внимание поисковиков.

Если вы полностью потеряли ориентиры и не знаете, куда идти, лучше оставаться на месте. Так вас найдут гораздо быстрее.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru