МЧС Башкирии напомнило о правилах безопасного похода в лес

В Башкирии наступает грибной сезон. В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей республики серьёзно отнестись к собственной безопасности.

Ежегодно спасатели находят людей, отправившихся за тихой охотой без подготовки, число которых в регионе и стране переваливает за сотню, а то и за тысячу. Чтобы не пополнить эту статистику, достаточно соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил.

Итак, перед выходом в лес необходимо полностью зарядить мобильный телефон и захватить с собой пауэрбанк. Помните, что связь может стать единственной ниточкой к спасению.

Отметьте точку входа в навигаторе или сфотографируйте ориентиры, рекомендуют спасатели.

О своём маршруте и примерном времени возвращения обязательно предупредите семью или друзей.

В рюкзак положите литр воды, еду, зажигалку, фонарик и свисток. Они много не весят, не займут много места, но могут пригодиться в экстренной ситуации. Не следует задерживаться в лесу до темноты.

Если заблудились, то остановитесь, постарайтесь успокоиться. Не паникуйте. Не надо бежать наугад. Эти действия только усугубят положение.

Постарайтесь вспомнить, откуда вы пришли, и попытаться вернуться по своим следам.

Внимательно прислушайтесь, возможно, где-то рядом шумит дорога, стучат колёса поезда или доносится лай собак.

Наберите в телефоне номер 112. На него можно звонить без сим-карты и при нулевом балансе.

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора телефона, необходимо отключить интернет и все ненужные приложения, а звонки совершать только спасателям.

Подавайте о себе сигналы. Для этого можно и нужно свистеть в свисток, стучать палкой по деревьям, размахивайте яркой одеждой, чтобы привлечь внимание поисковиков.

Если вы полностью потеряли ориентиры и не знаете, куда идти, лучше оставаться на месте. Так вас найдут гораздо быстрее.