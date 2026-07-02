Жительница Башкирии незаконно срубила 117 деревьев

Прокуратура Бакалинского района проверила исполнение лесного законодательства. По данным надзорного ведомства, приговором суда 47-летняя жительница Чекмагушевского района была признана виновной по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Выяснилось, что женщина организовала незаконную рубку 117 деревьев различных пород, которые использовала в личных целях. Неправомерными действиями государственному лесному фонду был причинен ущерб на более чем 2 млн рублей.

В обеспечительных целях на банковские счета подсудимой, два автомобиля, трактор, а также прицеп к нему наложили арест. Женщина добровольно возместила ущерб в размере 400 тыс. рублей.



Для взыскания оставшейся суммы ущерба прокурор обратился с иском в суд, где его требования были удовлетворены. Судебный акт уже исполнили, деньги взыскали.

Ранее житель Башкирии «наломал» дров на 370 тысяч рублей.