Житель Мордовии убил собутыльника и попытался разжалобить суд

Ромодановский районный суд в апреле приговорил 28-летнего жителя села Анненково к 7,5 годам строгого режима за избиение собутыльника до смерти. С обвиняемого также взыскали 1,65 миллиона рублей компенсации, передают «Известия Мордовии».
Мужчина признал вину, но после оглашения приговора попытался обжаловать решение с адвокатом, посчитав наказание слишком суровым. Судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.
Ранее в Уфе 33-летняя женщина пырнула кухонным ножом сожителя.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.