Житель Мордовии убил собутыльника и попытался разжалобить суд

Ромодановский районный суд в апреле приговорил 28-летнего жителя села Анненково к 7,5 годам строгого режима за избиение собутыльника до смерти. С обвиняемого также взыскали 1,65 миллиона рублей компенсации, передают «Известия Мордовии».

Мужчина признал вину, но после оглашения приговора попытался обжаловать решение с адвокатом, посчитав наказание слишком суровым. Судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.

Ранее в Уфе 33-летняя женщина пырнула кухонным ножом сожителя.