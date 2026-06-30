В Уфе 33-летняя женщина пырнула кухонным ножом сожителя.

Как сообщили в следкоме по РБ, следственным отделом по Орджоникидзевскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней уфимкию
Следствием установлено, что днем 10 апреля 2026 года между сожителями, распивавшими спиртное у себя в комнате коммунальной квартиры в дома по улице Кольцевой, произошла ссора на бытовой почве, переросшая в конфликт. В ходе потасовки обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла 42-летнему мужчине не менее одного удара в область грудной клетки и не менее четырех ударов в область лица. От полученного проникающего ранения сердца и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Находившаяся в комнате сестра фигурантки вызвала скорую помощь. Обвиняемая скрываться от следствия не стала и рассказала об обстоятельствах случившегося правоохранителям.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Башинформ» сообщал, что уфимец предстанет перед судом за издевательства над пожилыми родителями.
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