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14:08 (UTC+5), 30 Июня 2026

В Уфе 33-летняя женщина пырнула кухонным ножом сожителя

В Уфе 33-летняя женщина пырнула кухонным ножом сожителя.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Как сообщили в следкоме по РБ, следственным отделом по Орджоникидзевскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней уфимкию

Следствием установлено, что днем 10 апреля 2026 года между сожителями, распивавшими спиртное у себя в комнате коммунальной квартиры в дома по улице Кольцевой, произошла ссора на бытовой почве, переросшая в конфликт. В ходе потасовки обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла 42-летнему мужчине не менее одного удара в область грудной клетки и не менее четырех ударов в область лица. От полученного проникающего ранения сердца и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Находившаяся в комнате сестра фигурантки вызвала скорую помощь. Обвиняемая скрываться от следствия не стала и рассказала об обстоятельствах случившегося правоохранителям.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уфимец предстанет перед судом за издевательства над пожилыми родителями.

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