Уфимец предстанет перед судом за издевательства над пожилыми родителями

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с ноября 2025 года по февраль 2026 года мужчина злоупотреблял спиртным, что являлось поводом для конфликтов между ним и его родителями. Будучи нетрезвым, он систематически избивал 71-летнего отца, в том числе подручными предметами. У потерпевшего обнаружили множественные ссадины и кровоподтеки.

Также обвиняемый высказывал угрозы убийством в адрес обоих пожилых родителей, замахивался на мать молотком. Он наносил удары отцу стеклянной кружкой по голове. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии раскрыли убийство 12-летней давности.