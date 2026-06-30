Уфимец предстанет перед судом за издевательства над пожилыми родителями

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с ноября 2025 года по февраль 2026 года мужчина злоупотреблял спиртным, что являлось поводом для конфликтов между ним и его родителями. Будучи нетрезвым, он систематически избивал 71-летнего отца, в том числе подручными предметами. У потерпевшего обнаружили множественные ссадины и кровоподтеки.
Также обвиняемый высказывал угрозы убийством в адрес обоих пожилых родителей, замахивался на мать молотком. Он наносил удары отцу стеклянной кружкой по голове. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии раскрыли убийство 12-летней давности.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.